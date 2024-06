Maroc accueillera la Coupe d’Afrique des nations 2025

La Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, devrait probablement se tenir en 2026, comme l’annonce la CAF par le biais de son secrétaire général, ce mercredi 5 juin.



Dans une interview accordée ce mercredi 5 juin à la BBC, le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Veron Mosengo-Omba, a annoncé que la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025, initialement prévue l’été prochain, devrait finalement se jouer début 2026.



La raison de ce très probable report est la Coupe du monde des clubs, prévue du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. 32 clubs y prennent part, dont 4 équipes africaines: le Wydad de Casablanca, Al Ahly du Caire, l’Espérance de Tunis et les Mamelodi Sundowns.



«Nous pourrions jouer la CAN après la Coupe du monde des clubs, mais est-ce que ce serait dans l’intérêt des joueurs, qui ont joué toute la saison, d’aller en Amérique pour revenir participer immédiatement à la CAN ensuite?», a expliqué Mosengo-Omba.



Pour le SG de la CAF, ce qui prime, c’est l’intérêt des joueurs. «Pour cela, nous devons équilibrer différents aspects et également discuter avec nos partenaires, puis nous finalisons [les dates]. La planification est un cauchemar pour tout le monde», ajoute Mosengo-Omba.



Pour rappel, le Maroc a été désigné hôte de la Coupe d’Afrique des Nation 2025 par le comité exécutif de la CAF, à l’issue d’une réunion tenue le mercredi 27 septembre 2023 au Caire.



