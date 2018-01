Mary Teuw NIANE casse « le pouvoir dictatorial » de Mansour FAYE : « mettons nos tee-shirts, arborons nos banderoles et pancartes »

NDARINFO.COM

Le camp du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ne se pliera pas à l’ordonnance de Mansour FAYE qui, en marge d’une rencontre de préparation de la visite des présidents Emmanuel MACRON et Macky SALL, interdit aux militants de brandir toute affiche ou pancarte portant l’effigie d’un responsable local Devant l’assistance, le ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement déclare sans ambages qu’il déchirera, lui-même, toute représentation montrant l’image d’un quelconque leader de l’APR. La réponse de Mary Teuw NIANE ne se fera pas attendre.« Ici à Addis Abeba où je suis, des rumeurs invraisemblables m'arrivent de Saint Louis. Il y aurait des gens qui auraient le pouvoir dictatorial d'interdire, au mépris de la liberté de chaque citoyen qu'autorise notre démocratie, aux militants de venir accueillir leur Président de la République et son hôte en mettant des signes distinctifs de leur leader », réagit le ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) face aux injonctions menaçantes du maire de Saint-Louis.Mary Teuw NIANE, formel, ajoute sur sa page Facebook : « j’invite tous les militants et tous les saint-louisiens qui sont libres à venir massivement accueillir le Président de la République Monsieur Macky Sall et son hôte le président Macron en mettant nos tee-shirts et en arborant nos banderoles et pancartes ».