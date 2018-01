« BARAYA s’est porté volontaire (…) Un responsable de l’APR qui mettra sa photo sur une affiche, je … »

« Ahmed FALL Baraya ne se repose depuis qu’il s’est chargé de diriger le comité d’accueil de la visite de Macky SALL et d’Emmanuel MACRON. Il n’a pas ménagé ses biens pour que l’accueil soit réussi. Nous mettrons d’importants moyens à sa disposition », a déclaré le maire de Saint-Louis qui préside, à l’instant (17hMin), une rencontre des responsables de Benno Bokk Yaakar( BBY) au siège de l’Alliance pour la République (APR).





« Je ne lui ai pas fait pas la proposition de coordonner ce comité, c’est lui-même qui s’est engagé volontairement. Je viens de chez lui pour une énième rencontre. Je l’encourage. C’est un compagnonnage de dignité qui repose sur l’intérêt de la ville », a-t-il ajouté.



« Baraya m’a demande d’étendre l’accueil sur trois jours avec différentes festivités. J’ai accepté sa proposition. Après la visite des présidents, la fête va donc continuer », a noté le ministre de l'hydraulique et de l'Assainissement.



« Personne ne verra ma photo sur une banderole ou une pancarte », a annoncé la maire. « Aucun responsable ne doit mettre sa photo sur une affiche. Ce sont les présidents MACRON et SALL que nous devrons voir. Un responsable qui mettra sa photo, je l’enlèverais personnellement. Je ne l’accepterais pas », a averti Mansour FAYE.



L’édile de Saint-Louis appelle à « combiner les énergies », en insistant sur des retombées importantes de cette tournée. Il a signalé que dans ce sens, l’ancien maire Cheikh Bamba DIEYE et le jeune socialiste Abba MBAYE ont été conviés à cette dynamique.



