Mauritanie : Ghazouani en tête après le dépouillement de plus de 80 % des bureaux de vote (CENI)

Le président sortant de la République islamique de Mauritanie et candidat à sa propre succession, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est arrivé en tête des premiers résultats de l’élection présidentielle, faisant suite au dépouillement de plus de 81 % des bureaux de vote, d’après des données de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).



Sur la base du dépouillement progressivement mis à jour sur des écrans de l’auditorium de la CENI, le chef de l’Etat sortant est en tête avec 55, 57 %, au lendemain de l’élection présidentielle dont le taux de participation a été projeté à quelque 54, 75 %.



Ces résultats sont issus du dépouillement de 3625 sur 4510 bureaux de vote ouverts sur le territoire mauritanien et à l’étranger lors du scrutin de samedi.



Le candidat Birahim Dah Abeid, présenté comme son principal challenger, arrive deuxième avec 22, 53 %, selon les mêmes chiffres.



A ce stade, Hamad Mohamed Abdi se retrouve avec 12, 94 %. Il est suivi de loin par les autres candidats El Id M’Bareck (3, 50 %), Mamadou Ba (2, 31 %), Outouma Antoine Soumaré (2, 19 %).



“Nous n’avons aucune influence sur le dépouillement qui se fait automatiquement sans notre intervention directe. Nous n’avons pas la possibilité d’intervenir sur ces résultats. Nous avons travaillé en parfaite équidistance des candidats”, a commenté le porte-parole de la CENI.



Intervenant lors d’un point de presse, Mohamed Taqiyoullah Aldham, a vanté “le système informatique mis en place et qui permet à tout le monde de disposer des données en même temps”.



Il n’a pas manqué de signaler que la CENI n’avait jusqu’à maintenant reçu aucune plainte ou critique émanant de représentants des candidats avec lesquels elle est en contact.



D’après la loi électorale, la CENI a jusqu’à mardi pour publier des résultats provisoires.



Les résultats officiels et définitifs devront être officiellement annoncés par le Conseil constitutionnel au plus tard mercredi .



APS