Mauritanie : Le Gouvernement promet d’arrêter les terroristes en fuite

La traque des prisonniers évadés de la prison civile se poursuit, a affirmé jeudi 9 mars courant, le porte-parole du gouvernement et ministre de l’équipement et des transports Nany Ould Chrougha, selon lequel, les fugitifs seront arrêtés et retournés en prison.



Ces assurances ont été faites aujourd’hui, au cours de la conférence de presse hebdomadaire organisée par des membres du gouvernement et consacrée aux commentaires faits par des ministres sur les résultats du conclave gouvernemental.



Je ne peux pas donner plus de détails sur cette poursuite, a-t-il dit aux journalistes présents à cette sortie gouvernementale.



Ould Chrougha a évoqué l’existence de lacunes qui avaient aidé les détenus à s’exfiltrer de la prison, civile.



Les parties habilitées sont appelées à déterminer ces insuffisance et à présenter des solutions radicales pour les surmonter, a-t-il précisé.



Essahraa