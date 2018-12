Mauritanie : Macky Sall attendu à Nouakchott la semaine prochaine

Le président sénégalais, Macky Sall sera à Nouakchott la semaine prochaine pour consolider l’accord sur le partage du gisement gazier offshore commun « Grand Tortue-Ahmeyim » (GTA) mais également pour la pose de la première pierre du pont de Rosso.



C’est le chef de l’État sénégalais qui a fait cette annonce, samedi 1 décembre en marge du congrès d’investiture de son parti, Alliance pour la République (ARP) , en vue de l’élection présidentielle de 2019.



Une cérémonie d’investiture qui a enregistré la présence de 4 chefs d’états à Dakar Aréna, sis à Diamniano, localité située à 30 kilomètres de la capitale.



Il s’agit du président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, de l’ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, du gambien, Adama Barro et du libérien, George Weah.



Cette concertation sur le gaz entre dans le cadre de l’accord signé en février dernier à Nouakchott, jetant les bases d’un partage équitable sur ce bloc gazier où les réserves sont estimés à 450 milliards de mètres cubes.



Pour l’inauguration du pont de Rosso, cela relève de la concrétisation de l’acte d’intégration régionale et sous régionale.



Cette infrastructure, financée à hauteur de 87,62 millions d’euros par la BAD, l’UE, la Banque européenne d’investissement et les deux états, aura un impact positif sur le développement socio-économique de l’ensemble des populations.



Cela permettra également de relier l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne, en développant le transport le long des corridors transafricains Tanger – Lagos, et Alger – Dakar.



Les deux chefs d’état aborderont sans doute l’épineuse question des licences de pêches où les mareyeurs sénégalais attendent depuis longtemps leur sésame qui leur permettront de pêcher librement dans les eaux mauritaniennes.



Ibrahima Junior Dia