Mauritanie : un match du championnat de football arrêté après une invasion d’insectes sur le stade

En Mauritanie, un match du championnat de la Super D1 a été a été arrêté ce samedi 29 octobre reporté à cause d’une invasion d’insectes, attirés par les lumières du stade.



«Le match opposant l’AS Douanes au Kaédi FC, dont le coup d’envoi a été donné ce samedi à 19h40 TU dans le cadre la 3e journée de Super D1, a été arrêté et reporté, ceci dû à une invasion d’insectes sur le stade Cheikha Boïdiya», indique la FFRIM dans un communiqué.



«Les conditions ne permettant pas la tenue de la rencontre, l’arbitre a décidé d’arrêter la partie à la 25e minute afin de sauvegarder l’intégrité physique des joueurs, des officiels et du public. Le score est de 0 à 0», ajoute la FFRIM.



La FFRIM précise que le match sera rejoué ce dimanche 30 octobre, à 9h GMT, à la minute à laquelle, il a été arrêté, conformément au règlement de la compétition de la Super D1.



En cette période d’automne, Nouakchott subit de plein fouet l’invasion des insectes, après une fin de saison pluvieuse.



Par Cridem Sports