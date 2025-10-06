Mbarigo : des consultations médicales et une alerte sur la fièvre de la vallée du Rift

Une journée de consultations médicales gratuites et de sensibilisation sanitaire s’est tenue samedi à Keur Makhtar (Village de Mbarigo) dans la commune de Gandon, à l’initiative de l’ancien adjoint au maire Khalilou Ba, en partenariat avec l’association Sénégal d’Abord, AgroGreen, la Croix-Rouge de Saint-Louis et le Student One Health Innovation Club de l’Université Gaston Berger (UGB).





Cette activité a été organisée dans le cadre de la finale du tournoi de la citoyenneté et de l’amitié, première édition, qui a rassemblé des jeunes issus de plusieurs hameaux de la zone de Ndiawdoune.





L’événement a permis de mobiliser plusieurs spécialités médicales, installant pour la journée un hôpital de proximité éphémère, accessible gratuitement aux populations locales.





En marge de ces consultations, des activités citoyennes ont été menées, notamment l’élagage, le set-setal (nettoyage communautaire), des campagnes de sensibilisation au civisme, ainsi qu’une conférence sanitaire axée sur la fièvre de la vallée du Rift, dont les cas sont en hausse dans la région de Saint-Louis.





La conférence a été animée par le docteur Nicolas Diouf, vétérinaire, enseignant-chercheur à l’UGB et membre du comité de riposte contre l’épidémie, aux côtés de Dr Ambroise Daléky, également enseignant-chercheur et membre dudit comité.





« Chez l’animal, la maladie se manifeste souvent par des avortements précoces et la mort du nouveau-né peu après sa naissance. Les personnes qui manipulent la viande ou abattent les animaux doivent se protéger. Il faut éviter de toucher les bébés morts et contacter immédiatement les services vétérinaires. »





Il a également précisé que « la voie de contamination la plus répandue reste celle des moustiques », appelant à « l’élimination des eaux stagnantes », à « l’usage systématique de moustiquaires » et à ce que les autorités « dotent les éleveurs de produits répulsifs pour lutter contre les insectes vecteurs ».





Les éleveurs présents ont salué cette initiative, soulignant son impact positif sur leur compréhension de la maladie.





« Nous ignorions les causes exactes des maladies qui touchaient nos animaux. Cette conférence nous a permis de comprendre les risques et les gestes à adopter. Nous allons relayer ces informations dans nos villages », a déclaré Gallo Ka, président des éleveurs de la zone de Toubé.





« La plupart de nos animaux sont malades en ce moment. Au début, nous pensions qu’ils avaient des parasites à cause de l’eau des mares, mais maintenant nous avons une réponse », a-t-il ajouté.





La journée s’est achevée par la finale du tournoi de la citoyenneté et de l’amitié, placée sous le parrainage de Khalilou Ba, dans une ambiance de fraternité et de paix, marquant ainsi la clôture d’une initiative qui a su allier santé publique, sport et engagement communautaire.



