Mbour : quatre arrestations dans une opération contre l’émigration irrégulière

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière, la Brigade de Recherches de Mbour a mené une opération dans la nuit du 17 au 18 avril 2025, qui s’est soldée par l’arrestation de quatre (4) individus. Ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic de migrants.



Selon les premières informations, ils seraient impliqués dans le vol d’une pirogue et de deux moteurs hors-bord, destinés à l’embarquement de candidats à l’émigration clandestine. Lors de l’intervention, les gendarmes ont également saisi six cents (600) litres de carburant, supposément destinés à alimenter le voyage maritime illégal.



Deux autres suspects sont toujours en fuite, et des recherches sont en cours pour les localiser.

L’enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble du réseau.



