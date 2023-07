Me Ciré Clédor LY : « Le procureur refuse que les avocats voient Sonko »

Placé en garde à vue vendredi dernier, le leader du PASTEF devrait faire au doyen des juges ce 31 juillet au Palais de la justice. Seulement, ses conseils peinent à le rencontrer. En effet, selon Me Ciré Clédor LY, il s’est entretenu avec le Procureur qui a opposé un niet catégorique à la volonté du collectif de voir le maire de Ziguinchor pour peaufiner une stratégie de défense. Ainsi, il s’en est ouvert à son client qui a donné l’approbation pour informer l ‘opinion nationale et internationale.





« J’ai pu voir mon client ce matin et il est très serein. Il est en train de lire le Coran. Cependant, le procureur ne veut que tous ses avocats le voient pour pouvoir le préparer pour son audition. Je suis allé au bureau du procureur pour lui demander des explications mais il ne m’a pas donné de réponse et dit que c’est moi seul qui peux le voir. Or, je ne suis pas son seul avocat. On doit lui parler, le préparer pour son audition. Donc j’informe l’opinion nationale et internationale de cette forfaiture qu’est en train de commettre le Procureur face à notre client », déclare-t-il.





A noter qu’Ousmane SONKO doit être devant le juge du 1er cabinet, Oumar Maham DIALLO, doyen des juges à 11h.