Mega Meeting de YAW aux Parcelles: Mimi Touré sur le présidium aux côtés des leaders

L’ancien Premier ministre et non moins tête de liste de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, lors des élections législatives de juillet dernier, marque clairement son adhésion à la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi.



Aminata Touré, puisque c’est d’elle qu’on parle, est installée ce mardi au présidium réservé aux leaders de ladite coalition. Au même rang que Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Déthié Fall, Habib Sy etc.



Il y a même eu une poignée de main chaleureuse avec Ousmane Sonko à l’arrivée de dernier au terrain ACAPES.