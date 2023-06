Menaces de poursuites du Sénégal à la CPI: " Ceux qui parlent, ont invité des instrus à attaquer la République" ( Mame Mbaye Niang)

Un pays démocratique doit avoir un maintien de l'ordre suivant des procédures définies. C'est la position du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Face à la presse, il avance que les forces de l'ordre ont fait preuve de professionnalisme car elles ont reculé devant les enfants qui lançaient des pierres.



Pour lui, ceux qui parlent de poursuites à la Cour Pénale Internationale, sont des personnes qui ont introduit au Sénégal, des individus qui sont à l'origine de toutes les violences.



"Ceux qui parlent de poursuites au niveau international ont une responsabilité devant Dieu et les Sénégalais. Parce qu'ils sont à l'origine de tout ce qui passe. Ils ont appelé à la résistance. Ils ont créé les conditions qui ont permis qu'on attaque la république et ont ensuite fui ". Selon lui, ces derniers, ils se contentent de communiqués de presse. Ils déclinent les invitations des télévisions avec une seule excuse. " Nous sommes en train de discuter. Il y a une seule discussion dans ce pays et c'est le dialogue national" a dit le ministre.