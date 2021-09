Météo: Fortes pluies et orages, ce vendredi

Des orages et pluies relativement fortes accompagnés par moments de coups de vents sont prévus sur l’ensemble du territoire, plus particulièrement sur les régions Sud, Centre et sur la Petite Côte allant à Dakar durant la journée du vendredi, selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie.