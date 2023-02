Météo : de pluies fines sur l'axe Saint-Louis-Podor-Dakar, vendredi

Les prévisionnistes annoncent que dès jeudi, des nuages "envahiront la quasi-totalité du territoire" et occasionneront ainsi "un temps nuageux à couvert avec notamment des risques de pluies fines sur l'axe Saint-Louis-Podor-Dakar dans la journée du vendredi".



Le temps sera nuageux sur les régions centre-ouest et nord du pays, "devenant toutefois ensoleillé sur la partie est et sud", indiquent-ils dans une prévision pour les prochaines 72 heures.



L'ANACIM annonce que "la chaleur sera légèrement moins ressentie au fil des jours, surtout dans la journée du vendredi où le ciel sera couvert sur une bonne partie du territoire" sénégalais.



Ainsi, “la fraîcheur nocturne et matinale persistera sur l'ensemble du pays sur l'échéance de prévision".



Les visibilités seront affectées par une suspension de poussière, surtout à partir de jeudi où elle deviendra assez dense sur les régions nord, est et centre.



Les vents seront de secteur nord à nord-est et d'intensités faibles à modérées, selon les prévisionnistes météo.



APS