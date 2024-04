Mettre les technologies spatiales au service de l’agriculture : la SAED scelle un partenariat avec MEOSS

La Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) a paraphé mercredi une convention de partenariat avec la société française MEOSS, spécialisée dans le traitement d’images satellitaires. Cette collaboration a été nouée dans le cadre du lancement du projet Hydrospace4-Sénégal exécuté pour une durée de 18 mois pour un financement global de 500 mille euros.



Cette initiative « vise à intégrer des solutions de télédétection et des technologies spatiales avancées pour améliorer la gestion de l'eau et optimiser l'utilisation de nos terres agricoles », a dit le directeur général de la SAED, en marge de la signature du protocole, en présence de responsables d'autres entités partenaires dont Géomatica.



« Elle nous permettra d'accéder à des données précieuses qui amélioreront significativement notre capacité à prendre des décisions basées sur des informations fiables et actualisées », a ajouté Aboubacry SOW.



Le DG de rappeler que « les variations climatiques affectent grandement l’agriculture, levier fondamental de notre économie » en assurant qu’à travers la nouvelle dynamique entrepreneuriale, la SAED sera apte à « surveiller, planifier et réagir de manière proactive aux besoins de l’Irrigation, à la gestion et à la conservation qualitative de l'eau ».



« Ce qui va accroître, de manière significative, les conditions de réalisation de la sécurité alimentaire et renforcer la stabilité de notre économie pour le plus grand bien de nos populations », a-t-il dit.



Il a réaffirmé la ferme volonté de sa Société « de tout mettre en œuvre pour faire vivre » la synergie, consciente « de la contribution significative qu’il peut avoir sur les performances de l’Irrigation au Sénégal, en général et, en particulier celle de la SAED et de ses partenaires dans la Vallée ».



Il s’est dit enfin engagé « à créer les conditions de sa mise en œuvre dans des conditions optimales, afin qu’elle réponde aux objectifs et à la vision commune qui ont conduit à sa conception ».



