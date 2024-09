Migrants aux Îles Canaries : sur les 5300 enfants et adolescents identifiés, 1700 sont des Sénégalais

On en sait un peu plus sur les mineurs qui ont regagné les îles Canaries (Espagne) à travers la migration irrégulière. Sur les 5300 enfants et adolescents identifiés, 1700 sont d’origine sénégalaise.



La Provencia qui donne l’information, révèle qu’en juillet, un accord de collaboration avec le Sénégal a été signé avec les îles Canaries pour accélérer la documentation et l’identification des mineurs migrants du pays qui arrivent aux îles de manière irrégulière et sans la compagnie d’un membre adulte de leur famille.



Pour rappel, il y a quelques semaines, lors de sa tournée africaine, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a rencontré le Président Bassirou Diomaye Faye pour aborder la nécessité d’encourager le retour des migrants irréguliers.



