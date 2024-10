Migration irrégulière : deux pirogues de près de 300 personnes débarquent sur l'île El Hierro

Le mois d'octobre 2024 est marqué par une recrudescence du flux migratoire vers les îles Canaries, en Espagne. Ces derniers jours, près de 300 migrants sont arrivés sur l'île d'El Hierro, à bord de deux embarcations parties des côtes subsahariennes. Les autorités locales, en collaboration avec les services de sauvetage maritime espagnols et la Croix-Rouge, ont donné ces informations reprises par le site d’informations Migrants-es.



La première embarcation, transportant 86 personnes dont 4 femmes et 4 mineurs, a été repérée aux alentours de 03h00 le 12 octobre par la Garde Civile, grâce à un écho radar. Le canot, situé à 12 milles de La Restinga, a été escorté jusqu'au port par le salvamar Adhara, où les migrants ont débarqué sans nécessiter de transfert vers les centres de santé.



Plus tard dans la journée, une autre embarcation a été repérée à 46 milles au large de l'île d'El Hierro par le navire français Juan Thola. Les autorités espagnoles ont dépêché l'hélicoptère Helimer 201 et le guardamar Talía, qui ont secouru 207 Africains d'origine subsaharienne, dont une femme et un mineur. Le débarquement de ces migrants a eu lieu vers 22h20 au port de La Restinga, rapporte le journal.



Pressafrik