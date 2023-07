Mimi Touré exige "la libération immédiate" d'Ousmane SONKO

Aminata Touré a réagi à l’arrestation de Ousmane Sonko intervenue, ce vendredi.

Dans un post publié sur son compte Twitter, l’ancienne Premier ministre du Sénégal apporte son soutien à l’opposant avant d’exiger la libération de celui-ci.



" Je viens d’apprendre l’arrestation de Ousmane Sonko. Je lui exprime toute ma solidarité et exige sa libération immédiate ", a-t-elle posté.



Pour rappel, le leader de Pastef a été arrêté et placé en garde à vue ce vendredi 28 juillet pour « vol de téléphone portable d’un gendarme et appel à l’insurrection. »