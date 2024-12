Mimi Touré hôte du roi d’Espagne

Aminata Touré, haut représentant du chef de l’Etat, a été reçue par le roi d’Espagne, Felipe VI, a annoncé l’intéressée dans un message publié lundi sur le réseau social X.



‘’J’ai eu l’honneur d’être reçue par le roi d’Espagne Felipe VI en compagnie des membres du Club de Madrid’’, a-t-elle notamment écrit.



Le Club de Madrid est une organisation indépendante et non partisane, fondée en 1993 et qui réunit d’anciens présidents et premiers ministres de pays démocratiques, lit-on sur le site internet de cette structure.



‘’Avec plus de 100 membres originaires de plus de 60 pays, le Club de Madrid s’impose comme une voix influente sur la scène internationale, œuvrant pour la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et des droits de l’Homme’’, ajoute la même source.



Aminata Touré est une militante sénégalaise des droits humains et fonctionnaire des Nations unies, qui a été ministre de la Justice de 2012 à 2013, avant d’être nommée Premier ministre, de 2013 à 2014, puis présidente du Conseil économique social et environnemental, de 2019 à 2020.



Elle occupe actuellement le poste de représentante spéciale du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



APS