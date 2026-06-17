Mission 300 électrifie 50 millions d'Africains en deux ans

Mission 300, l'initiative de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (BAD) pour électrifier l'Afrique, a raccordé plus de 50 millions de personnes dans 40 pays depuis son lancement en 2024, selon une annonce des deux institutions. Le rythme des connexions a presque doublé par rapport au démarrage du programme, qui vise 300 millions de personnes supplémentaires d'ici 2030.





Tanzanie, Éthiopie et Nigeria concentrent les résultats les plus spectaculaires : 7,5 millions de raccordements dans le premier pays, 4,6 millions en Éthiopie grâce à des réformes ayant réduit les coûts de connexion, et plus de 4,5 millions au Nigeria via des projets du secteur privé appuyés par des financements publics et internationaux. Ces avancées reposent sur une coopération étroite entre gouvernements, bailleurs de fonds et investisseurs privés, rompant avec les approches fragmentées qui freinaient jusqu'ici l'électrification du continent.





Sur le plan financier, la Banque mondiale et la BAD ont mobilisé près de 15 milliards de dollars, auxquels s'ajoutent 4,5 milliards de cofinancement et plus de 7 milliards d'engagements supplémentaires annoncés par d'autres partenaires. Trente pays africains ont par ailleurs adopté des « Pactes nationaux pour l'énergie », feuilles de route pour renforcer les systèmes électriques, développer les énergies renouvelables et accroître l'implication du secteur privé.





Soutenue par la Fondation Rockefeller, l'Alliance mondiale pour l'énergie (GEAPP) et l'organisation Énergie durable pour tous, Mission 300 ambitionne de résorber durablement le déficit énergétique africain et d'accélérer le développement économique et social du continent.



