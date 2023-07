Moscou et les pays africains s'engagent à promouvoir un «ordre multipolaire» sans «néocolonialisme» (Poutine)

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé vendredi 28 juillet, au dernier jour du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, que Moscou et les pays du continent s'étaient engagés à promouvoir un « ordre mondial multipolaire » et à lutter contre le « néocolonialisme ».



« L'engagement de tous nos États à la formation d'un ordre mondial multipolaire juste et démocratique (...) a été réaffirmé », a déclaré M. Poutine lors d'un discours de clôture, évoquant une « détermination commune à lutter contre le néocolonialisme » et les sanctions « illégitimes ».



RFI