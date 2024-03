Moustapha Diakhaté, furieux contre Macky Sall, demande son exclusion de ...

Certains militants de la coalition Benno Bokk Yaakkar (BBY) ne semblent pas digérer la chute du régime. Et c’est le cas de Moustapha Diakhaté qui a laissé entendre que le Président Macky Sall serait l’instigateur de la terrible défaite de leur candidat : Amadou Ba.

« Macky Sall a sacrifié ceux qui étaient avec lui depuis 2008, qui ont combattu à ses côtés contre Wade et qui se sont battus jusqu’à ce qu’il soit élu en 2012 et réélu en 2019 », a soutenu l’ancien chef de cabinet politique de Macky Sall dans les colonnes du journal Libération.

Sans ambages, M. Diakhaté a indiqué que le Président sortant « a torpillé la carrière de milliers de militants qui l’ont accompagné toutes ces années durant ».

Evoquant une « déloyauté envers ses camarades », Moustapha Diakhaté a lâché « à la limite, c’est de la trahison militante. Les militants devaient l’exclure de l’APR pour connivence avec l’adversaire (le Parti démocratique sénégalais (PDS) ».