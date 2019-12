Moustapha Diakhaté recadre Ñoo Lank

Moustapha Diakhaté qui soutient les manifestations du Collectif «Ñoo Lank» contre la hausse du prix de l’électricité met en garde. Il demande aux membres de ce collectif d’éviter la politisation du combat.



L’ancien chef de cabinet du Président Macky Sall exhorte le Collectif à axer sa communication et son combat sur l’électricité. Car, soutient-il, les propos relatifs au dialogue national tenus par M. Bentaleb Sow sur les ondes d’une radio au nom du Collectif «Ñoo lank» dénaturent dangereusement le sens et la portée de la lutte contre la hausse du prix de l’électricité.



Pour lui, l’annulation de la hausse et la libération de Guy Marius doivent être les seuls axes du combat du Collectif. Puisque, dit-il, de cela dépendent la crédibilité et le caractère trans-partisan, inclusif et d’intérêt national des actions et acteurs du Collectif Ñoo Lank.



DAKARMATIN