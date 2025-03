Moustapha Ndieck SARRE affirme : « Mamadou Moustapha BA a été tué dans des conditions troubles »

Lors d’une « Journée de partage » organisée par les Jeunesses patriotiques du Sénégal (JPS), samedi dernier, le ministre, porte-parole du Gouvernement est revenu sur le rapport de la Cour des comptes et le maquillage des chiffres de la dette publique et du déficit budgétaire du Sénégal. Moustapha Ndieck SARRE a évoqué le décès tragique de l’ancien ministre des Finances du Budget Mamadou Moustapha BA pour affirmer qu’il a été tué.



« Dieu ait pitié de son âme, Moustapha BA a été reçu par le président de la République et par son Premier ministre pour leur dire que les chiffres ne sont pas exacts. Et le cas de Moustapha BA mérite une enquête. Qu’est-ce qui est à l’origine de sa mort ? Il a été tué dans des conditions troubles. Il est resté plusieurs jours sans que ses proches aient de ses nouvelles », a-t-il déclaré devant des militants et responsables de son parti.



Pour rappel, l’ancien ministre, Mamadou Moustapha BA, est décédé le 4 novembre 2024. Le 9 novembre, le parquet de Dakar a annoncé avoir ordonné une autopsie pour déterminer les causes de la mort, au vu de « renseignements reçus sur les circonstances du décès ».



Dans un nouveau communiqué publié le 10 novembre, le Procureur informait que l’autopsie avait « révélé plusieurs éléments qui sont de nature à attester que la mort n’est pas naturelle ». L’enquête est toujours en cours.