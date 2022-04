Moustapha Niass, Pape Diop, Idrissa Seck, Aminata M. Ndiaye et Aminata Touré décorés par Macky Sall

Après la parade militaire à l’occasion de cette 62e fête de notre accession à la souveraineté internationale, le président de la République du Sénégal a procédé au palais de la République à la décoration d’anciens Premiers ministres et de présidents d’institution.



Ce sont des dignitaires qui ont marqué l’histoire politique du Sénégal. On peut citer le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse qui s'est vu attribuer la médaille de « Dignité de grand-croix dans l'ordre national du Lion ».

L’ancien président du Sénat et ancien maire de Dakar, Pape Diop a été élevé lui, à la « Dignité de grand-croix et Dignité de Grand officier dans l'ordre National du Lion. »



Enfin Idrissa Seck, Président du conseil économique social et environnemental, Aminata Touré sa prédécesseur et ancien Premier ministre de la république et Aminata Mbengue Ndiaye actuelle présidente du Haut conseil des collectivités territoriales, ont été élevés au grade de « Commandeur dans l'ordre national du Lion »



Le président de la République Macky Sall, après avoir décoré ces anciens dignitaires et personnalités politiques, les a félicités et leur a rendu hommage pour services rendus à la nation et invité les générations actuelles et futures à s’inspirer de leur engagement et du sens de leur patriotisme.



Le chancelier, le général de corps d’armée, Meïssa Niang, a aussi assisté à cette cérémonie de décorations...





Avec Dakaractu