NIASS et compagnie appellent à poursuivre la reddition des comptes

Aux cours d’une réunion avec le secrétariat exécutif de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) pour analyser la défaite du candidat de Benno Bokk Yakaar lors de la dernière élection présidentielle de 2024 au Sénégal, Moustapha NIASS et compagnie ont affirmé qu’ils ont gardé la constance avec Amadou BÀ durant toute la période électorale.



Attaquant d’autres points, notamment la reddition des comptes prônée par le régime actuel piloté par le président de la République Bassirou Diomaye FAYE, les progressistes ont défendu qu’ : «Elle doit être poursuivie mais elle ne doit pas servir palliatif pour mettre le boisseau sur les promesses liées à l’amélioration des conditions de vie des populations. C’est le lieu de saluer la vertu du dialogue, approche qui sied à la respiration consensuelle et solidaire de notre société. Le pari sera gagné si la justice devient plus accessible et voit ses moyens matériels et humains considérablement renforcés.»



D’autres parts, les progressistes ont projeté aussi leur regard critique sur le bilan de l’AFP au sein de la dernière mouvance présidentielle dont Macky SALL était le chef. Le parti dit avoir subi à plusieurs reprises des investitures opaques et cavalières facilitées par des dispositions du code électoral. «L’analyse de la situation internationale de l’évolution en cours dans notre pays a amené l’AFP à décider à s’adapter aux nouvelles données avec courage, mesure, lucidité dans l’esprit de son Acte fondateur, la déclaration de Juillet 1999», a indiqué le secrétariat exécutif du parti de l’AFP.



Finalement, ils comptent remontrer la force du parti avec la participation des jeunes pour hisser en avant de la chaine politique nationale.