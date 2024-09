Naufrages et accidents de la route : Amadou Ba rend hommage aux victimes et appelle à la responsabilité collective

Ce lundi 9 septembre, lors du lancement officiel du processus de création de son parti, Amadou Ba, ancien Premier ministre et candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle, a eu une pensée solennelle pour les victimes de violences, de naufrages et d’accidents de la route.



À l’entame de son discours, il a tenu à rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans ces tragédies. « Je voudrais avoir une pensée pieuse pour les familles et rendre hommage aux victimes de toutes les violences, mais aussi à celles des naufrages et des accidents de la route », a-t-il déclaré.



Ce moment de recueillement a également été l’occasion pour Amadou Ba de rappeler la nécessité de prendre des mesures pour prévenir de tels drames. Il a mis en avant la responsabilité des dirigeants et de la société dans son ensemble pour assurer la sécurité et la protection des citoyens.



« Notre responsabilité est grande, au regard de ces drames. Nous devrons mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer la paix, la sécurité et la sûreté », a-t-il affirmé.