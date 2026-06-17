Navétanes 2026 : le ministère serre la vis après les couacs de l'édition précédente

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a officiellement lancé les préparatifs de la saison sportive 2026 des Navétanes. Dans une lettre circulaire datée du 15 juin 2026 et adressée aux gouverneurs de région, la ministre Djiéréye Clotilde Coly a fixé la période officielle des compétitions du 1er juillet au 31 octobre 2026.







Cette décision fait suite à l'évaluation de l'édition 2025, qui a révélé que la quasi-totalité des compétitions avait été organisée dans les délais prévus, un résultat que la ministre a salué. Toutefois, le document pointe plusieurs difficultés : de nombreuses demi-finales et finales n'ont pu être disputées dans certaines localités, en raison notamment de l'insuffisance des infrastructures sportives disponibles.







Pour remédier à ces lacunes, la ministre exige des gouverneurs de région une collaboration étroite avec les services compétents et les structures d'encadrement pour prendre toutes les dispositions nécessaires au respect strict du calendrier fixé.



