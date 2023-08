Niger: la diplomatie russe dénonce "l’hypocrisie" de l’Occiden

Alors que l’Occident "réagit unanimement au coup d’État au Niger en exigeant le retour de la démocratie par pratiquement tous les moyens", ce type de réaction ne s’est pas toujours fait entendre quand il s’agissait d’autres pays, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.



En guise d’exemple, il a évoqué le "coup d’État sanglant orchestré par Washington et Bruxelles en février 2014".



"On peut citer sans cesse ces exemples d’hypocrisie et de deux poids de mesures", a estimé Sergueï Lavrov.



Situation au Niger



Fin juillet, les militaires nigériens ont annoncé à la télévision nationale la destitution du Président Mohammed Bazoum. La plupart des dirigeants occidentaux et la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont condamné le coup d'État. Début août, les pays de la CEDEAO ont adopté un plan en cas d'intervention militaire au Niger.



Durant son entretien téléphonique avec le Président malien de la transition, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie se prononçait pour un règlement uniquement diplomatique de la situation au Niger.