Nomination : Habibou Dia, nouveau Directeur de la Communication

Le journaliste Habibou Dia a été nommé Directeur de la Communication, mercredi en Conseil des ministres, en remplacement de Ousseynou Dieng.



M. Dia, titulaire d’un Master 2 en Journalisme et Communication, était chargé de communication et de relations publiques au Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme.



Il a également occupé le même poste au Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA, en anglais) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.



Ousseynou Dieng, Ingénieur en Management de l’audiovisuel, était Directeur de la Communication depuis 2018.



