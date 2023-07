Non candidature de Macky Sall: Yewwi Askan Wi prend acte et demande à tout un chacun, de rester vigilant

« Nous avons entendu hier, le président de la République Macky Sall, dire qu’il renonce à un troisième mandat auquel, en réalité, il n’a pas droit. Parce qu’il faut renoncer quelque chose dont on a droit. On ne peut que prendre acte et attendre de lui, d’autres pas, allant dans le sens de la pacification de l’espace public ou de la pacification de l’espace politique » a délcaré Déthié Fall.



Selon le président du PRP, il ne faudrait pas que l’acte qu’il a posé hier, soit une ruse pour davantage s’attaquer à l’opposition, pour davantage isoler les leaders de l’opposition, davantage isoler Ousmane Sonko.



Il demande ainsi à tout un chacun, de rester vigilant et mobilisé, "et nous avons pris acte de cette décision qui n’est rien d’autre qu’une réponse qui était attendue de lui en tant que chef de l’Etat, à savoir respecter les dispositions de la constitution".



Cette constitution, dit-il, « qui a clairement dit que ‘’nul peut faire plus de deux mandats consécutifs’’ et par conséquent, ce qui est attendu de lui, c’est l’organisation d’élections libres et transparentes… »