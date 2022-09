Nouvelles révélations sur le faux député

Un faux député a été démasqué au sein de l’Hémicycle hier, lundi, jour d’installation de la 14e législature de l’Assemblée nationale. L’homme, l’écharpe de parlementaire en bandoulière, a pris la parole en ouvrant son discours par l’habituel «chers collègues» des députés.



Repéré par les gendarmes, il a été arrêté et expulsé de l’Hémicycle. D’après Libération, le faux député se nomme Coumba Ndoffène Ndiaye et il «croyait réellement» avoir été élu le 31 juillet dernier après avoir entendu «Coumba Ndiaye» parmi les nouveaux parlementaires.





Le journal souffle que lorsqu’il s’est présenté hier à l’Assemblée, il a fait remarquer aux gendarmes qui filtraient les entrées que devant sur nom, sur la feuille de présence, il est marqué «madame» à la place de «monsieur».



Selon le député Abdou Mbow, « il s’est introduit frauduleusement depuis ce matin dans la salle de plénière. Il a déclaré qu’il est un député de Yewwi Askan Wi. Il a pris un prince et a même pris la parole. Une première dans l’histoire du Sénégal ». Coumba Ndoffène Ndiaye a été libéré après son audition.