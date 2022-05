Noyade meurtrière à Djéwol : les recherches ont permis de retrouver deux corps, annonce le maire

Les corps de Saidou Abdoulaye Guèye et Hamadi Demba Diop, noyés dans les eaux du fleuve Sénégal dans la nuit du samedi au dimanche, ont été retrouvés ce vendredi, a indiqué à Cridem, le maire de la commune de Djewol, Ly Oumar Abdoulaye.



Pour rappel, le drame s'était produit dans la nuit du 21 au 22 mai 2022. Une pirogue transportant 6 jeunes avait chaviré aux larges du Fleuve Sénégal. Trois personnes qui savaient nager ont pu se sauver, tandis que leurs 3 camarades ont disparu avec leur pirogue.



« Toutes les populations des villages riverains et les autorités mauritaniennes et sénégalaises se sont mobilisées. Jusqu'à ce 27 mai, les recherches ont permis de retrouver 2 corps (Saidou Abdoulaye Guèye et Hamadi Demba Diop) », a indiqué le maire de Djewol, Ly Oumar Abdoulaye.



« Nous continuons les recherches pour retrouver celui de la 3ème victime (Baba Demba Diop dit Doro) », a ajouté Ly Oumar Abdoulaye.



