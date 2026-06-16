Occasions manquées, Mbappé décisif : le Sénégal paye cash ses erreurs face à la France

La France a pris sa revanche sur le Sénégal, vingt-quatre ans après la défaite de 2002, en s'imposant 3-1 au MetLife Stadium de New Jersey lors de la première journée du groupe I de la Coupe du monde 2026. Une victoire des Bleus construite en seconde période, après une première mi-temps largement dominée par des Lions qui n'ont pas su concrétiser leurs occasions.





L'ombre de Pape Bouba Diop, unique buteur de 2002 disparu en 2020, planait sur cette rencontre. La FIFA avait invité sa famille à ce Mondial, à la demande de son ancien coéquipier Khalilou Fadiga. Ses jeunes frères auraient pu lui rendre un hommage extraordinaire : Ismaïla Sarr a manqué un centre décisif à la 19e minute — numéro fétiche de l'ancien milieu — alors que Sadio Mané et Nicolas Jackson attendaient dans la surface.



L'ailier de Crystal Palace a multiplié les maladresses tout au long de la première période, manquant notamment une énorme occasion juste avant la pause. Nicolas Jackson, lui, a trouvé le poteau au terme d'une belle action collective.





Au retour des vestiaires, la France a haussé le ton. Muets en première période, les Bleus ont multiplié les offensives grâce à Mbappé et Michael Olise. Édouard Mendy a repoussé plusieurs tentatives avant de s'incliner sur une sublime passe d'Olise conclue par une frappe croisée de Mbappé (66e). Les Lions ont semblé sonnés. Malgré les changements, la révolte n'est jamais venue. Bradley Barcola, lancé en profondeur, a alourdi la marque d'une frappe précise (80e). Ibrahim Mbaye a réduit le score dans le temps additionnel, devenant le plus jeune buteur sénégalais en Coupe du monde, avant que Mbappé ne scelle définitivement le score sur une grosse frappe dès la remise en jeu (3-1).





Les Lions devront rapidement rebondir lors de leur prochain match, prévu le 16 juin face à la Norvège d'Erling Haaland.



