Octobre Rose à Saint-Louis – Dépistage et don de sang à l’hôpital régional pour lutter contre le cancer et faire face à la FVR

Vendredi 24 Octobre 2025

Une journée de dépistage des cancers féminins et de don de sang a été organisée, mardi, à l’hôpital régional de Saint-Louis, à l’initiative de l’Amicale des femmes de l’établissement.
 

L’activité, tenue dans le cadre du mois Octobre Rose, a permis de proposer un dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l’utérus, en plus d’un don de sang destiné à renforcer les réserves de la banque de sang, mises à rude épreuve par l’épidémie de la fièvre de la vallée du Rift actuellement en cours dans la région.

« Nous avons voulu, à travers cette journée, contribuer à la prévention des cancers féminins, mais aussi soutenir les patients hospitalisés qui ont un besoin urgent de sang, notamment en réanimation », a déclaré Lalla Khadouj DIOURY, assistante sociale à l’hôpital régional.
 

L’opération s’est tenue avec la participation de nombreux agents de santé et volontaires du personnel médical.

« L’hôpital régional prend en charge les cas graves de la fièvre de la vallée du Rift, et cette action vient à point nommé pour soutenir les équipes et les malades », a souligné Mme Diongue, responsable qualité, sécurité et environnement de l’hôpital.

Les organisateurs ont salué l’implication des participants et appelé à renforcer les actions de sensibilisation et de prévention à l’échelle communautaire, en particulier dans un contexte de vulnérabilité sanitaire.
 




