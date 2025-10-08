FVR : 69 guérisons, 13 décès et 4 hospitalisations à Saint-Louis

Treize décès ont été enregistrés dans la région de Saint-Louis sur un total de 107 cas de fièvre de la vallée du Rift recensés à la date du 8 octobre, renseigne l’APS citant la direction régionale de la santé.





Selon la même source, les cinq districts sanitaires de la région sont touchés par l’épidémie.





Parmi les 107 cas confirmés, 21 patients sont actuellement suivis à domicile, 69 ont été déclarés guéris, tandis que 13 décès ont été déplorés.





Quatre personnes restent hospitalisées à l’hôpital régional de Saint-Louis, précise la note des autorités sanitaires.





