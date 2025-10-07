Saint-Louis concentre 87 des 90 cas de fièvre de la Vallée du Rift au Sénégal

La région de Saint-Louis demeure au premier plan dans la propagation de la fièvre de la Vallée du Rift (FVR), selon le dernier point de situation publié par le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Sur les 90 cas confirmés à l’échelle nationale depuis le début de l’épidémie, 87 ont été enregistrés dans cette région du Nord, faisant d’elle l’épicentre de la maladie.





Le communiqué du ministère précise que ces cas se répartissent entre plusieurs districts sanitaires : Saint-Louis (32 cas), Richard-Toll (47 cas), Podor (2 cas), Pété (2 cas) et Dagana (4 cas). Parmi les malades recensés dans la région, 52 ont déjà été déclarés guéris.





Malgré ces rémissions, l’épidémie continue d’inquiéter les autorités sanitaires locales, qui intensifient les mesures de sensibilisation et de prévention auprès des populations. Les équipes médicales rappellent l’importance d’éviter les contacts avec les animaux infectés, d’utiliser les moustiquaires imprégnées et de signaler rapidement tout cas suspect.





Au plan national, 90 cas ont été confirmés dont 11 décès. Les régions de Louga et de Matam comptabilisent chacune quelques cas isolés, loin derrière Saint-Louis où l’essentiel des contaminations a été enregistré.





Face à cette situation, le ministère de la Santé appelle les habitants de la région à redoubler de vigilance et à collaborer étroitement avec les agents de santé et les relais communautaires pour freiner la progression de la maladie.





