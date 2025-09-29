Maladie de la Vallée du Rift : les opérations de riposte lancées
Lundi 29 Septembre 2025
Le comité régional de gestion des épidémies a lancé, ce lundi 29 septembre 2025, les opérations de riposte contre la fièvre de la Vallée du Rift. Après l’enregistrement de 27 cas, dont 8 décès, les services de l’hygiène, de la santé, de l’élevage et de la production animale se mobilisent pour réduire la chaîne de transmission. C’est ainsi des opérations de désinfection, de saupoudrage, de delarvation des gîtes larvaires et de vaccination ont été effectuées dans des zones ciblées.
