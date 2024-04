"On ne va plus accepter de continuer à compter des morts sur la route", déclare El hadji Malick Ndiaye

Un grave accident s'est produit, ce mercredi sur la route de Koungheul. Le pneu droit d'un bus qui avait quitté Dakar pour se rendre à Kédougou a éclaté entraînant son renversement.



Le bilan provisoire avait fait état de 14 morts et une quarantaine de blessés. Le ministre des transports El hadji Malick Ndiaye qui s'est rendu sur les lieux a, face à la presse, signalé que des mesures idoines seront prises pour assurer la sécurité des passagers.



Il prévoit, ainsi, d'accélérer le processus de la digitalisation intégrale d'obtention des permis à point, la limitation de vitesse, le contrôle technique des véhicules, le renouvellement des parcs automobiles, le comportement des chauffeurs, la diversification des moyens de transport, la sensibilisation entre autres pour assurer la sécurité des usagers.



" On ne va plus accepter de continuer à compter des décès causés par des accidents de la circulation", a-t-il tenu à faire savoir.