Opération de sécurisation à Rufisque : Plus 185 personnes arrêtées.

Ladite opération a permis de mettre la main sur 185 personnes, 1 personne arrêtée pour conduite en état d’ivresse, et destruction de bien d’autrui, 08 arrêtées pour détention et usage de chanvre indien. En outre, 06 individus ont interpellés pour racolage public, 1 personne pour offre et cession de chanvre indien, qui était en possession avec 250g et 7 cornets.



Un individu a été également interpellé pour ouverture de débit de boisson alcoolisée sans autorisation. L’opération a également permis de mettre en fourrière 86 véhicules dont 14 motos et 245 pièces ont été saisies pour diverses infractions afférentes à la conduite.



