Ousmane Abdoulaye Barro nommé Chef de Cabinet du Président Diomaye Faye

La Présidence de la République du Sénégal a officiellement annoncé ce lundi une nouvelle nomination clé dans l'entourage du Chef de l'État. Ousmane Abdoulaye Barro a été désigné Chef de Cabinet du Président Bassirou Diomaye Faye, par arrêté présidentiel n°008495 daté du 8 avril 2025.



Selon le communiqué officiel rendu public en fin de journée, M. Barro est désormais investi de cette fonction stratégique avec le rang de Ministre – Conseiller, une distinction qui souligne l’importance de son rôle au sein du dispositif exécutif sénégalais.



La nomination d’Ousmane Abdoulaye Barro intervient à un moment crucial où le Président Diomaye Faye, récemment élu, s’attelle à structurer une équipe rapprochée efficace et cohérente pour accompagner sa vision politique. En tant que Chef de Cabinet, M. Barro sera chargé de coordonner les activités de l’entourage immédiat du président, de gérer les priorités présidentielles, et de servir de lien entre la présidence et les autres institutions étatiques.



NDARINFO.COM