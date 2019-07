Ousmane Sonko accuse Abdoulaye Daouda Diallo "Vous avez fait une magouille de 100 milliards de recettes fiscales"

« Les vraies raisons de la loi de finances c’est le manque de sincérité et de compétence du gouvernement. Chaque année, cette majorité mécanique qui pense son temps à dormir à l’hémicycle jusqu’à l’heure du vote adopte des lois de finances rectificatives. Notre Assemblée mécanique ne sait même pas ce qu’il vote. M. le ministre, vous êtes inspecteur des impôts, on se connait très bien. Le copinage fiscal que vous faites est anormal. Vous avez fait une magouille de 100 milliards de recettes fiscales. Le 12 avril, vous avez, monsieur le ministre, écrit une lettre pour dire que vous avez suspendu la perception de ces redressements fiscaux. Ces 100 milliards correspondent au déficit fiscal que vous avez. Vous avez exonéré la taxe locale du secteur hôtelier pour faire plaisir à Racine Sy parce qu’il est votre ami et il fait du lobbying. Vous outrepassez vos compétences. Les députés de la majorité ignorent que la loi fiscale est du domaine exclusif de l’Assemblée nationale. Le ministre n’a pas le droit d’effacer des dettes fiscales. Et vous prenez vous, des documents pour effacer des dettes fiscales. Ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais. Votre incompétence est le résultat de tous les problèmes que nous vivons au Sénégal et les sénégalais vont souffrir parce que vous êtes incompétents », assène Sonko.