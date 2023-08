" Ousmane Sonko est admis à l’hôpital principal", informe le ministre de la Justice

« Il y a aujourd’hui le sieur Ousmane Sonko qui est à l’hôpital principal, c’est une bonne information, ce n’est pas un fake. Il est admis à l’hôpital principal. Et quand il est arrivé à l’hôpital, il a suivi des soins et après administration des soins, il se porte mieux. Il est bien suivi », a fait savoir le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall lors d’une conférence de presse ce lundi.





Qui ajoute : « Il est toujours en prison, mais dans un centre où il y a le plateau technique pour assurer correctement leur prise en charge. Il y a d’autres qui sont au pavillon spécial de Dantec pour l’essentiel, ils ont arrêté la grève de la faim ».





Le ministre informe que Ousmane Sonko a opté pour une grève de faim partielle.



« La grève partielle, c’est cette grève où on boit de l’eau, mais on ne s’alimente pas. C’est l’option de Ousmane Sonko. Depuis lundi qu’il est à la maison d’arrêt de Sébikotane, il observe une grève de la faim partielle. Il ne mange pas, mais il boit », a fait savoir Ismaïla Madior Fall.





À l’en croire, il « résulte des comptes-rendus de l’administration pénitentiaire que le samedi matin Monsieur Ousmane Sonko a pris son petit-déjeuner. Il aurait donc interrompu sa grève de la faim. Et que dans la plupart des prisons aussi, ceux qui sont en grève de la faim partielle ont arrêté leur grève de la faim ».





Pour rappel, Ousmane Sonko est placé sous mandat de dépôt à la prison de Sébikotane depuis le 31 juillet pour divers délits et crimes présumés. Le leader de Pastef est aux urgences depuis hier dimanche.