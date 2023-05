Ousmane Sonko est « inéligible », selon l’expert électoral Ndiaga Sylla

L'opposant Ousmane Sonko ne peut plus être candidat à la présidentielle 2024, après sa condamnation ce lundi en appel à 6 mois avec sursis. Selon l’expert électoral Ndiaga Sylla, contacté par PressAfrik l’opposant est sous le coop de l’article L30 du code électoral.



Selon l'article 30 du code électoral au Sénégal, « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l'article L.29, troisième tiret, à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000».