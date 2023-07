Ousmane Sonko pourrait être placé sous mandat de dépôt

Le leader de Pastef Ousmane Sonko fera face au Doyen des juges du Tribunal de grande instance de Dakar, Oumar Maham Diallo. L’opposant pourrait être placé sous mandat de dépôt, selon un de ses avocats interrogé par Pressafrik.



« Si le Procureur motive son réquisitoire, c’est-à-dire l’acte par lequel il saisit le juge d’instruction, conformément à l’article 139, ça veut dire que le juge d’instruction est lié. Ça veut dire qu’il va le placer sous mandat de dépôt. Autrement dit, Ousmane Sonko ne rentrera pas », a fait savoir Me Djiby Diagne, lors d’une conférence de presse dimanche.



Placé en garde à vue vendredi soir, Sonko est poursuivi pour « appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sureté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également pour vol ».