"Ousmane Sonko souffre d’une insuffisance rénale", révèle Juan Branco

L’avocat français de Ousmane Sonko, en conférence de presse ce mardi à Paris a révélé de quelle pathologie souffrait son client admis aux urgences de l’hôpital Principal de Dakar depuis dimanche.



« Ousmane Sonko souffre d’une insuffisance rénale due à une hypoglycémie causée par sa grève de la faim. Mais son état est stable. Nous lui avons demandé d’arrêter cette grève de la faim et nous espérons qu’il nous entendra. Parce que ce qu’il représente est trop important pour des milliers de personnes qui le suivent. Nous avons eu l’occasion de nous en rendre compte à la prison de Rebeuss », a indiqué Me Juan Branco qui est rentré ce mardi en France après avoir été arrêté et emprisonné pendant moins de 24 heures au Sénégal.