PNAR : la région de Saint-Louis affiche un taux de réalisation satisfaisant (gouverneur)

L’adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis chargé du développement, Khadim Hann, a souligné lundi que la région de Saint-Louis a atteint un taux de réalisation ‘’satisfaisant’’ estimé à ‘’74 pour cent pour la culture du riz dans la période de l’hivernage et la saison sèche chaude 2018, malgré les quelques contraintes notées dans ce secteur’’.





M. Hann s’exprimait lors de la réunion du comité régional de suivi du programme national d’autosuffisance en riz (PNAR) convoquée pour faire le bilan 2018 et les perspectives 2019, en présences des acteurs, producteurs et partenaires financiers.



Selon lui, pour la saison sèche chaude 2018, 44.783 hectares ont été réalisés sur un objectif de 42.000 hectares, soit un taux de réalisation de cent pour cent, tandis que pour l’hivernage 2018, 18.788 hectares ont été réalisés, soit un taux de 67 pour cent.



Au niveau de la région de Saint-Louis, Khadim Hann signale qu’un taux de ‘’74 pour cent a été réalisé dans la vallée du fleuve Sénégal pour l’atteinte de l’autosuffisance en riz’’.



L’adjoint au gouverneur n’a pas manqué de faire état des difficultés notées dans le secteur riz au niveau de la région de Saint-Louis, liées à ‘’l’exportation du matériel agricole et même de la production du riz de la vallée vers la Mauritanie’’.



Selon lui, l’autorité administrative a pris des ‘’mesures pour arrêter ces pratiques’’ afin de permettre aux producteurs nationaux de ‘’disposer de ce matériel agricole. Ces mesures ont aussi trait à ‘’l’interdiction de l’exportation du riz de la vallée vers d’autres frontières’’.



Il a souligné les efforts de sensibilisation des producteurs et les ‘’des dispositions pratiques prises afin que le programme national de l’autosuffisance en riz (PNAR) puisse atteindre ses objectifs’’.



APS