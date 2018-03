PODOR : Oumar SY rend visite à Baaba Maal

L'humoriste français d'origine sénégalaise Oumar sy a passé plus d'une semaine a Podor pour le tournage de son fil "YAO". Ce film est l’histoire d’un retour au pays. Omar Sy jouera le rôle de celui qui accompagne le nouvel arrivant dans sa redécouverte de ses racines.



Un road-movie qui sera à n’en pas douter un film drôle et émouvant et vous conduira de à la découverte de la beauté de certaines villes du Sénégal comme Podor jadis une ville historique.



C'est ainsi après la fin du tournage l'artiste comédien a rendu une visite de courtoisie chez Baaba MAAL.



Une visite riche en échange de cultures.



