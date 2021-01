PRODUCTION DE RIZ : Le japon octroie 37 milliards FCFA au Sénégal

C’est une enveloppe de 37 milliards de F CFA que le Japon a dégagé pour la production du riz irrigué dans la vallée du fleuve. Cette somme va permettre d’agrandir et de rénover les installations d’irrigation afin de booster la production.



Cet accord signé, entre le ministre des Affaires étrangères du Japon, Motegi Toshimitsu et le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, prévoit également l’agrandissement et la rénovation des installations d’irrigation pour améliorer la productivité de la riziculture. « Le riz est la principale denrée alimentaire des citoyens, tant au Japon qu’au Sénégal. J’entends dire que l’amélioration du taux d’autosuffisance alimentaire est une cause prioritaire à laquelle le président Macky Sall attache une grande importance afin de redresser l’économie après la pandémie. Je me réjouis que le Japon puisse soutenir ses efforts », a déclaré Motegi Toshimitsu.