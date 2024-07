Pape Alé NIANG: " Cette déclaration de Ismaïla Madior FALL est d’une extrême gravité "

La position de l’ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior FALL quant à la prise en compte de la disparition de Fulbert SAMBOU et de Didier BADJI dans la loi d’amnistie n’a pas plu à l’opinion.



Estimant qu’ «en principe la loi prend en charge tous les évènements de 2021 à 2023», la disparition inquiétante de ces deux sous-officiers risque de rester impunie.



À ce titre, le journaliste Pape Alé NIANG, estime que sa déclaration est très grave.



«Cette déclaration d’Ismaïla Madior FALL est d’une extrême gravité. Dire que la disparition de ces deux gendarmes est liée aux événements survenus entre 2021 et 2024, dont il était d’ailleurs un acteur majeur qualifié de faucon, renforce la conviction des Sénégalais sur ce dossier », écrit-il.



Pour rappel, le sergent Fulbert Samba et l’adjudant-chef Didier BADJI ont été déclarés disparus au large des côtes du Cap Manuel depuis novembre 2022 à la suite d’une partie de pêche. Le corps de Fulbert SAMBOU a été retrouvé. DIDIER BADJI reste jusqu’à ce jour introuvable.